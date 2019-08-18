زوار «موسم الطائف» يتفاعلون مع التسهيلات والخدمات المتنوعة

تفاعلت الأعداد المتزايدة من زوار موسم الطائف «مصيف العرب» مع التسهيلات والخدمات المقدمة، والبنية التحتية الجاهزة، من خلال سهولة التنقل داخل وخارج المدينة؛ ما هيأ الأجواء المناسبة للاستمتاع بأكثر من 70 فعالية نوعية، في أكثر من أربع مناطق رئيسية، هي (سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وسادة البيد)، ومع مجموعة من الفعاليات المصاحبة، مثل مهرجان التسوق والرحلات السياحية وماراثون الألوان، وغيرها الكثير.

ووَفَّرَ «موسم الطائف» عددًا من الحافلات الترددية التي تنقل الزوار مجانًا من وسط مدينة الطائف، وتحديدًا من «جوري مول» إلى مناطق الفعاليات الرئيسية، يضم الأسطول 32 حافلة منها 16 حافلة يوميًّا إلى سوق عكاظ، و10 حافلات إلى قرية ورد بمنتزه الردف، إضافة إلى 6 حافلات إلى حديقة الملك فيصل، في الموقع المخصص لمهرجان ولي العهد للهجن.

ومد «موسم الطائف» جسرًا بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، لنقل المصطافين أو الحجاج الراغبين في زيارة الموسم، عن طريق مسارين: الأول يضم 6 حافلات يومية تنطلق من مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية إلى قلب مدينة الطائف. والمسار الثاني يضم 6 حافلات أيضًا، وبصورة يومية؛ تنطلق من مواقف محطة القطار.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن رفع الطاقة الاستيعابية لتأجير السيارات لأكثر من 3700 سيارة خلال أيام الموسم، مع توافر أكثر من 350 سائقًا مدربًا؛ ما أسهم في تكامل المعطيات الساعية لإنجاح موسم الطائف، واستيعاب الأعداد المتزايدة يومًا بعد آخر، وتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية التي تمتلك كل المقومات اللازمة.