جسر الملك فهد يُسجل عبور 1.089.636 مسافرًا خلال إجازة عيد الأضحى

سجل جسر الملك فهد عبور 1.089.636 مسافرًا خلال إجازة عيد الأضحى بالسعودية، وذلك في الفترة من 6 - 17 أغسطس.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى أن متوسط زمن العبور إلى البحرين بلغ 22 دقيقة في ساعات الذروة.
وأوضحت أن متوسط زمن العبور إلى السعودية بلغ 23 دقيقة في ساعات الذروة.
وسجل يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري أدنى رقم عبور بالاتجاهين؛ حيث بلغ 56723، فيما كان أعلى رقم للعبور يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، وبلغ 112883.
وبلغ المعدل اليومي 90803 مسافرين، وشهدت نسبة العبور هذا العام زيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إلى أن أعلى زمن تم تسجيله لعبور المسافرين بلغ 49 دقيقة باتجاه البحرين يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، و53 دقيقة باتجاه السعودية يوم الثلاثاء 13 أغسطس.
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