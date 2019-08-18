شرطة مكة المكرمة تطيح بسائق الحافلة المتهور

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على سائق حافلة ظهر في مقطع متداول، وهو يقود بشكل غير نظامي.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه.

وأشار الرائد الغامدي إلى أن السائق مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، مضيفًا أنه جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.