نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حفل المعايدة السنوي لمنسوبي الوزارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة أن هذه الفعالية أقيمت لتعزيز التواصل بين عموم منسوبي الوزارة وقطاعاتها الأمنية . وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة سائلين الله العلي القدير، أن يعيده على الوطن والجميع ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين. حضر حفل المعايدة وكلاء الوزارة ومديرو العموم وجمع من منسوبي الوزارة وقطاعاتها من مدنيين وعسكريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.