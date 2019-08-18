شرطة المنطقة الشرقية تعلن القبض على «مغتصب الحفر»

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، أنه تم تحديد هوية مغتصب الحفر، والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان «مغتصب_ الحفر»، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

‎وأكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.