عدد زوار «موسم الطائف» يتجاوز 750 ألفًا في 10 أيام

كشفت اللجنة المنظمة لموسم الطائف «مصيف العرب» عن تجاوز عدد زوار الفعاليات الأربع الرئيسة 750 ألفًا خلال أول عشرة أيام فقط، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المنظمة أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مواقع رئيسة، هي: «سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وسادة البيد» إضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة مثل ماراثون الألوان والجولات السياحية ومهرجان التسوق.

ويسعى موسم الطائف لإبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، ومنتوجها الطبيعي، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أنه قد تم تخصيص الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة [email protected] للتفاعل وعرض الأجواء المصاحبة والعديد من الأنشطة والتفاصيل الممتعة، كما يمكن للزوار معرفة أدق تفاصيل الفعاليات ومواعيدها عبر زيارة موقع «مواسم السعودية» الإلكتروني saudiseasons.sa.