«سكني» يؤكد تحقيق 50% من مستهدفاته هذا العام

استعرض برنامج سكني» أبرز منجزاته خلال العام الجاري، متضمنًا صورًا لأحدث ما وصلت إليه أعمال البناء بالمشروعات التي يجري تنفيذها حاليًّا، وفق ما تضمَّن تقريره الشهري السابع خلال شهر يوليو.

وأشار التقرير إلى تحقيق أكثر من 50% من مستهدفاته لهذا العام بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة، بزيادة 130% عن عدد المستفيدين في شهر يونيو الماضي. ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا، عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط

وأوضح التقرير أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغ حتى يوليو الماضي 109 آلاف و137 أسرة، منها 46 ألفًا و188 أسرة تمكنت من الحصول على منازلها خلال سبعة أشهر. وفي شهر يوليو وحده سجل عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية أعلى رقم خلال هذا العام بـ28 ألفًا و516 أسرة، مقارنة بـ12 ألفًا و426 أسرة في يونيو الماضي، كما حصلت 7 آلاف و780 أسرة على وحداتها السكنية في شهر يوليو، علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.

وبيَّن أنه تم إصدار 71 ألفًا و66 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول؛ وذلك منذ إطلاق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية شهر يوليو الماضي 2019، تشمل نحو 44 ألفًا و697 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و15 ألفًا و967 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 10 آلاف و402 من شهادات الإعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

ويأتي ذلك بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر، تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

Advertisements

كما استعرض تقرير «سكني» لشهر يوليو، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 55 مشروعًا سكنيًّا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعًا سكنيًّا جاهزًا من المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال؛ حيث تشهد هذه المشاريع إقبالًا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وكشف تقرير «سكني» عن إضافة تسعة مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية تهدف إلى توفير نحو 11 ألفًا و322 أرضًا مجانية موزعة ضمن خمس مناطق حول المملكة، هي: عسير، والرياض، والباحة، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، جارٍ استكمال أعمال البنية التحتية فيها، كما تتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بأسلوب إلكتروني؛ إذ يمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 96 مخططًا سكنيًّا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ«سكني».

وتطرق التقرير إلى مستهدفات «سكني» في 2019، لتسهيل تملُّك 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة؛ إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني 2019».

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال «سكني» تسعى إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية؛ وذلك سعيًا إلى رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.