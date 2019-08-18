القبض على 5 أشخاص قاموا بسطو مسلح على وافدين وسلب سيارتيهما و80 ألف ريال بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على المعتدين على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي بحوزتهما، بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في تمام الساعة 10:30 من مساء الخميس 1440/12/14 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80.000 ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاحٍ ناري نوع «مسدس»، وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن كشف هوية الجناة والقبض على الجناة «أربعة مواطنين ويمني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع»، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم.

وتابع: «وضُبط في حوزة الجناة السلاح المستخدم والمركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي، كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (155.000) ريال بتاريخ 1440/11/25هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.