ضيوف خادم الحرمين من السودان: الاستضافة تقدير لتضحيات الدفاع عن الأشقاء في اليمن

ثمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من عموم الشعب السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لدعم الشرعية باليمن استضافتهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوهين إلى هذه الاستضافة الكريمة التي حققت لهم أمنية كانت تساور نفوسهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب إتمامهم فريضة الحج، مؤكدين أن الاستضافة تعبر عما يكنه خادم الحرمين الشريفين من تقدير لتضحيات أبطال السودان في الدفاع عن أشقائهم في اليمن ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي انتهكت كل القيم والقوانين الدولية.

خدمات متكاملة

أكد الضيوف أن التوجيه الكريم باستضافة 500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية والدعم المنقطع النظير من المملكة بلد العطاء، مشيدين بما قُدّم لهم من خدمات متكاملة من اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية من قدومهم المملكة حتى مغادرتهم المدينة المنورة، سائلين المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كل خير وأن يبارك في عمريهما لرعايتهما وخدمتهما الإسلام والمسلمين.

توجيهات كريمة

رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للمملكة قيادةً وشعباً بمناسبة نجاح موسم الحج وما تحقق فيه من منجزات على المستويين الأمني والتنظيمي، مبينين أن هذه النجاحات هي من توفيق الله لهذه البلاد المباركة التي شرفها الله برعاية وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار ثم بالتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة بتسخير كافة الموارد والطاقات المادية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.

عناية ورعاية

بدأ 300 حاج من 49 دولة إفريقية بالمغادرة إلى بلدانهم، بعد أن أتموا مناسك الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وزيارتهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدة المعالم الدينية والتاريخية بالمدينة النبوية، رافعين الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين على ما لقوه من عناية ورعاية منذ وصولهم هذه البلاد الطاهرة، سائلين المولى جل وعلا أن يديم أمنها وعزها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

ورفع مسؤول لجنة إفريقيا في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عثمان بن عبدالعزيز العثمان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة، مبيناً أن لجنة الدعوة في إفريقيا لديها في كل عام معايير معينة، حيث تم خلال هذه السنة استضافة الملوك وزعماء القبائل وغالبيتهم يحج لأول مرة ومنهم زعماء قبائل وقساوسة دخلوا الإسلام، مبيناً أن القساوسة بعضهم أسلم منذ عدة سنوات وأتيحت له الفرصة للحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

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برنامج الحج والعمرة والزيارة تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية

6500 حاج وحاجة

79 دولة حول العالم

2000 في برنامج اليمن

1000 من ذوي شهداء فلسطين

1000 ضمن برنامج السودان

200 من ذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

500 من غينيا بيساو