11 شهرا لخارطة استثمار أوقاف الحرمين

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 11 شهرا لتنفيذ مشروع يهدف إلى دراسة استثمار أصول وأوقاف الحرمين، ووضع خارطة طريق لتنفيذ أساليب الاستثمار المقترحة، والأصول التي يمكن استثمارها وفرص التحسن بالشكل الذي يعود بالنفع على أعمال الحرمين الشريفين والخدمات التي تقدم لضيوفهما، بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030.

فرص للتحسين

لفتت الرئاسة في سياق وثيقة المشروع الذي يجري البدء فيه مع نهاية موسم الحج هذا العام، إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي ينفذ تحت إدارة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف كأصحاب مصلحة في هذا المشروع. وأكدت الرئاسة من خلال الوثيقة أن أوقاف الحرمين الشريفين والأصول التي يمكن استثمارها تعتبر فرصا للتحسين بالشكل الذي يعود بالنفع على أعمال الحرمين الشريفين والخدمات التي تقدم لضيوفهما، وعدم الاستغلال الكامل والتشغيل الأمثل لتلك الأوقاف ولتعظيم الاستفادة من المنافع التي على أساسها تم وقف تلك الأملاك.

دراسة مفصلة

يهدف المشروع إلى حصر الأوقاف التي أوقفت للحرمين الشريفين بكل التفاصيل المتعلقة بها، كما يهدف إلى تقديم دراسة مفصلة على الطرق والأدوات التي يمكن استثمار عوائدها بما يعود بالنفع على الحرمين ويحقق الأهداف التي من أجلها تم إيقافها. ويقدر عدد المشاريع الوقفية القائمة في المملكة بحسب الهيئة العامة للأوقاف بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار، تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وقد شهدت السنوات القليلة التي خلت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة، وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي. كما وقعت الهيئة العامة للأوقاف والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتفاقية مؤخرا نصت على تخصيص 200 مليون ريال من غلال الأوقاف لتبني مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية، بما يضمن تحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات واستدامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها على أكمل وجه، وتعزيز دور الرئاسة قي تقديم مزيد من الخدمات وتلبية الاحتياجات.

الأعمال المطلوب تنفيذها خلال مدة المشروع

حصر أصحاب المصلحة في المشروع

Advertisements

تقديم خارطة طريق لتنفيذ أساليب الاستثمار المقترحة

حصر الأوقاف التي أوقفت لصالح الحرمين الشريفين ونص الوقف الموضح في صك الوقفية

بناء آلية لاستقطاب مزيد من الأوقاف للحرمين الشريفين

دراسة استثمار عوائد الأوقاف ودراسة جدوى لكل أسلوب مقترح بما لا يتعارض مع أغراض الوقف

إعداد دراسة حوكمة الاستفادة من أوقاف الحرمين تشمل الجهات ذات المصلحة

أن تكون مخرجات الدراسة مرتبطة بأهداف برنامج الرؤية 2030