107 آلف قضية حق عام

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل أن عدد قضايا الحق العام في المحاكم الجزائية في المناطق بلغت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي 107144 قضية، في الوقت الذي تفاوتت تلك القضايا من منطقة لأخرى، حيث سجلت منطقة الرياض 33715 قضية بنسبة 65 % من القضايا المنظورة في المنطقة، وبلغت في منطقة مكة المكرمة 21015 قضية بنسبة 67,8 %، تلتها المنطقة الشرقية بـ13163 قضية بنسبة 70,6 %، بينما سجلت منطقة جازان 9426 قضية بنسبة 79,5 %، ثم منطقة عسير بـ8454 قضية بنسبة 65,6 %، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 4158 قضية بنسبة 61,7 %. وجاءت منطقة القصيم بـ3664 بنسبة 67,7 %، بينما سجلت منطقة تبوك 3403 قضايا بنسبة 66,1 %، سجلت منطقة الجوف 2420 قضية حق عام بنسبة 74,2 % وتلتها منطقة حائل بـ2158 قضية حق عام بنسبة 64 %، وسجلت منطقة نجران 2065 قضية بنسبة 76,7 %، فيما سجلت منطقة الباحة 1829 قضية بنسبة 75 %، فالحدود الشمالية 1674 قضية بنسبة 76,9 %

الحق العام: هو حق الدولة والمجتمع في كل قضية مرتكبة.

تنقضي الدعوى في الحق العام في الحالات التالية:

عند صدور حكم نهائي.

عفو ولي الأمر.

وفاة المتهم.