229 مدرسة مستهدفة ببوابة المستقبل في جازان

في الوقت الذي أطلقت وزارة التعليم برنامج التحول للتعليم الرقمي، والتي اتخذت من خلاله الطالب والمعلم محورا رئيسيا، لخلق بيئة تعليمية جديدة، شرعت إدارة تعليم منطقة جازان في العمل على تنفيذ التحول الرقمي في 229 مدرسة للبنين والبنات ببوابة المستقبل، وتحقيق الجودة، ومؤشرات الأداء للعام الدراسي المقبل.

مؤشرات تنفيذية

سخرت إدارة تعليم جازان كل إمكاناتها التعليمية لتنفيذ برامج إدارة الجودة ومؤشرات الأداء استعدادا للعام الدراسي المقبل، وحرصت على تنفيذ العديد من البرامج التي تشتمل على ورشة عمل للمشرفين والمشرفات بعنوان «مؤشرات قياس الأداء الواقع، وسبل التطوير»، وتشكيل منسقين لقياس المؤشرات في الإدارات والمكاتب والمدارس، وتدريب 80 منسقا ومنسقة، لمناقشة آلية رفع قياس الأداء للإدارات ومكاتب التعليم، ومشاركة 12 منسقا للاختبارات الدولية في ورشة عمل تدريبية، للتنسيق وفق هيكلة الإدارة، والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي لتفعيل معايير الجودة المدرسية، في 120 مدرسة للبنين والبنات للعام الدراسي المقبل.

تحقيق الأهداف

أكد مدير تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري لـ«دوت الخليج»، أن بوابة المستقبل تدعم تنمية وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، ويسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة التحصيل العلمي له، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع الأولى من انطلاق العام الدراسي سيتم تدريب 1794 معلما ومعلمة و23857 طالبا وطالبة في جميع مدارس مكاتب التعليم، مضيفا أنهم يهدفون من خلال برنامج بوابة المستقبل إلى تحقيق الأهداف الممثلة في التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتغيير النمط التقليدي للتعليم، وتوسيع عمليات التعليم، والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي، والبيئة المدرسية، وإيجاد بيئة تعليمية مرتبطة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتمكين الطلاب من المهارات الشخصية، وتأهيله بجاهزية أكثر للدراسة الجامعية، وسوق العمل، والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

229 مدرسة تتحول للتعليم الرقمي

تدريب

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80 منسقا ومنسقة

تفعيل الجودة في 120 مدرسة

تدريب

1794

معلما ومعلمة

تدريب 23857 طالبا وطالبة