أمطار على 11 محافظة في عسير

أبها
متنزهات السودة -
خفيفة إلى متوسطة
مركز الشعف -
متوسطة إلى غزيرة
قرضه أسفل عقبة ضلع - خفيفة
النماص
البلد خفيفة
بارق
البلد خفيفة إلى متوسطة
ثلوث المنظر خفيفة
محايل
شرق محايل خفيفة
البلد متوسطة إلى غزيرة
رجال ألمع
البلد خفيفة إلى متوسطة
المجاردة
البلد خفيفة إلى متوسطة
سراة عبيدة
مركز الفرشة بتهامة قحطان خفيفة
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