أمطار على 11 محافظة في عسير

شهدت منطقة عسير أمس أمطارا غزيرة إلى متوسطة شملت عدة محافظات، فيما أكد المتحدث الرسمي للمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن الأمطار شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. أبها متنزهات السودة - خفيفة إلى متوسطة مركز الشعف - متوسطة إلى غزيرة قرضه أسفل عقبة ضلع - خفيفة النماص البلد خفيفة بارق البلد خفيفة إلى متوسطة Advertisements ثلوث المنظر خفيفة محايل شرق محايل خفيفة البلد متوسطة إلى غزيرة رجال ألمع البلد خفيفة إلى متوسطة المجاردة البلد خفيفة إلى متوسطة سراة عبيدة مركز الفرشة بتهامة قحطان خفيفة



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