وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل الجوني، أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كافة المكاتب والقطاعات للبنين والبنات، تعمل على تنفيذها فرق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات والإدارات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء توزيع المقررات
الدراسية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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