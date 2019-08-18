بدء توزيع المقررات الدراسية بعسير

بدأت إدارة تعليم منطقة عسير أمس، في تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية، وذلك بإشراف مدير عام التعليم سعد الجوني، الذي وقف على سير العمل في المستودعات الرئيسة بأبها، بمشاركة مديري المكاتب والإدارات ذات العلاقة.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل الجوني، أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كافة المكاتب والقطاعات للبنين والبنات، تعمل على تنفيذها فرق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات والإدارات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها.