تطبيق لأنشطة الأمر بالمعروف

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، تطبيق «رئاسة الهيئة» على الهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على آخر أخبار ونشاطات الرئاسة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

وقال السند إن «الرئاسة العامة في مجالات أعمالها واختصاصاتها تسعى إلى العمل وفق أكمل وجه وأحسن صورة، لا سيما في تسخير تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الرئاسة والمستفيدين من أعمالها وفعالياتها ومناشطها، واليوم تطلق الرئاسة هذا التطبيق الحيوي والعملي الذي يسهل على من يريد الاستفادة مما لدى الرئاسة من خدمات توعوية وتوجيهية وميدانية والتواصل مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

ويتوفر التطبيق على متجري (Google Play) و (App Store).