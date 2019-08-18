قطار الحرمين ينقل 19 ألف مغادر في 72 ساعة

بلغ إجمالي الركاب المغادرين من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خلال أيام الحج (12 و 13 و 14 من ذي الحجة 1440) 19270 راكبا عبر 24 رحلة، حيث بلغ عدد الركاب في اليوم الأول 3614 راكبا عبر 6 رحلات، بمتوسط عدد الركاب بالرحلة (602 راكب)، و10601 راكب في اليوم الثاني عبر 8 رحلات بمتوسط (1325 راكبا)، و5055 راكبا في اليوم الثالث عبر 10 رحلات بمتوسط (506 راكبين).

ذروة الأيام

كانت إحصائية حديثة صدرت عن هيئة الإحصاء أمس تناولت أعمال قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج في ذروة أيامه التي كانت في الأسبوع الماضي، وتطرقت إلى عدد الركاب المغادرين، وبينت أن عدد الركاب في يوم 12 من ذي الحجة بلغ 659 راكبا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي يوم 13 من الشهر بلغ عدد الركاب 2106 راكبين في نفس المسار، وفي يوم 14 بلغ عدد الركاب 2022 راكبا بإجمالي 4787 راكبا.

3 أيام

بلغ عدد الركاب المغادرين في 12 منه 215 راكبا من مكة المكرمة إلى جدة، و716 راكبا في اليوم الذي تلاه، ثم 211 راكبا في اليوم الذي أعقبه، بإجمالي 1142 راكبا. كما بلغ عدد الركاب من المدينة المنورة إلى جدة 1490 راكبا ثم 4330 ثم 1245 راكبا في الأيام الثلاثة على التوالي، بإجمالي 7074 راكبا. وبلغ عدد الركاب من جدة إلى المدينة المنورة 543 راكبا ثم 2093 راكبا ثم 911 راكبا في الأيام الثلاث المذكورة أعلاه على التوالي بإجمالي 3547 راكبا.

19270 ألف راكب يغادرون على متن 24 رحلة في 3 أيام من ذي الحجة

(12)- نقل 3614 راكبا - 6 رحلات بمتوسط 602 راكبا

(13)- نقل 10601 راكب - 8 رحلات بمتوسط 1325 راكبا

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(14)- نقل 5055 راكبا - 10 رحلات بمتوسط 506 راكبين

أبرز المسارات

مكة إلى المدينة

مكة إلى جدة

المدينة إلى جدة

جدة إلى المدينة