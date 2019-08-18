قطار الحرمين ينقل 19 ألف مغادر في 72 ساعة

ذروة الأيام
كانت إحصائية حديثة صدرت عن هيئة الإحصاء أمس تناولت أعمال قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج في ذروة أيامه التي كانت في الأسبوع الماضي، وتطرقت إلى عدد الركاب المغادرين، وبينت أن عدد الركاب في يوم 12 من ذي الحجة بلغ 659 راكبا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفي يوم 13 من الشهر بلغ عدد الركاب 2106 راكبين في نفس المسار، وفي يوم 14 بلغ عدد الركاب 2022 راكبا بإجمالي 4787 راكبا.
3 أيام
بلغ عدد الركاب المغادرين في 12 منه 215 راكبا من مكة المكرمة إلى جدة، و716 راكبا في اليوم الذي تلاه، ثم 211 راكبا في اليوم الذي أعقبه، بإجمالي 1142 راكبا. كما بلغ عدد الركاب من المدينة المنورة إلى جدة 1490 راكبا ثم 4330 ثم 1245 راكبا في الأيام الثلاثة على التوالي، بإجمالي 7074 راكبا. وبلغ عدد الركاب من جدة إلى المدينة المنورة 543 راكبا ثم 2093 راكبا ثم 911 راكبا في الأيام الثلاث المذكورة أعلاه على التوالي بإجمالي 3547 راكبا.
19270 ألف راكب يغادرون على متن 24 رحلة في 3 أيام من ذي الحجة
(12)- نقل 3614 راكبا - 6 رحلات بمتوسط 602 راكبا
(13)- نقل 10601 راكب - 8 رحلات بمتوسط 1325 راكبا
(14)- نقل 5055 راكبا - 10 رحلات بمتوسط 506 راكبين
أبرز المسارات
مكة إلى المدينة
مكة إلى جدة
المدينة إلى جدة
جدة إلى المدينة
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