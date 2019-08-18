لهذه الأسباب نصحت وزارة الصحة بالمشي 30 دقيقة يوميًّا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لهذه الأسباب نصحت وزارة الصحة بالمشي 30 دقيقة يوميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لهذه الأسباب نصحت وزارة الصحة بالمشي 30 دقيقة يوميًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الصحة نصيحة هامة بشأن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًّا، معددةً فوائد هذا الأمر على صحة الإنسان.
وقالت وزارة الصحة: إن المشي 30 دقيقة يوميًّا يحسن المزاج، كما يحافظ على صحة القلب، ويقي من الأمراض المزمنة.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة يساعد على نزول الوزن، وأيضًا يقوي العظام والمفاصل.
جدير بالذكر أن هناك فوائد أخرى للمشي، حيث يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية الناتج عن حرق الأكسجين، كما يؤدي إلى تقوية عضلات الجسم، والجهاز الدوري، ويُساعِد على تهدئة أعصاب الإنسان المتوترة، والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذه الأسباب نصحت وزارة الصحة بالمشي 30 دقيقة يوميًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.