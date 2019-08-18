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رياح الليث تُسقط 29 عمودًا للكهرباء
متابعات الخليج 365 - الليث
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) من انقطاع الكهرباء وسقوط أعمدة كهرباء في محافظة الليث.
وقال 911: إنه وردت عدة بلاغات عن انقطاع الكهرباء في كل من (اللوسقة- الشواق- الحراتيم- الرويس- الحسانية- سلم الزواهر- أجزاء من الشاقة الشمالية والجنوبية) التابعة لمحافظة الليث، وكذلك سقوط 29 عمودًا لتوزيع الكهربا؛ء وذلك بسبب الرياح الشديدة المثيرة للأتربة التي تشهدها المحافظة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تمت إحالة البلاغات إلى شركة الكهرباء وجاري العمل على إعادة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي.
ودعت الشركة السعودية للكهرباء من جهتها، مرتادي طريق الساحل، إلى توخي الحيطة والحذر جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء (الجهد المتوسط)؛ بسبب العاصفة المطرية القوية، مشددةً على أن الفرق الميدانية تعمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن.
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