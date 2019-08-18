الان تتابع شرطة الشرقية: القبض على “مغتصب الحفر” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الدمام - الخليج 365
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالقبض على المتهم بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، بعد اتهامات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محادثة مصورة تحت عنوان مغتصب الحفر.
وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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