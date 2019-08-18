الليث: سقوط أعمدة على طريق الساحل.. و«السعودية للكهرباء» تُحذِّر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حذَّرت الشركة السعودية للكهرباء من سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء «الجهد المتوسط» على طريق الساحل جنوبي الليث، بسبب العاصفة المطرية القوية. حذَّرت الشركة السعودية للكهرباء من سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء «الجهد المتوسط» على طريق الساحل جنوبي الليث، بسبب العاصفة المطرية القوية. وناشدت الشركة عبر «تويتر» اليوم (الأحد)، مرتادي الطريق توخي الحيطة والحذر، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على معالجة الأوضاع بأسرع وقت.



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