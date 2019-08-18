شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بيئي يُباشر حادثة «ناقلة بارق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (بارق)

باشر فريق من التفتيش البيئي اليوم (الأحد)، حادثة انقلاب صهريج لنقل المواد البترولية في محافظة بارق، بالتنسيق مع الدفاع المدني بمنطقة عسير.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات الحكومية والشركة الناقلة، لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث.

وذكرت الهيئة عبر «تويتر»، أن الصهريج انحرف عن مساره ما تسبب بإغلاق الطريق الرابط بين بارق ومحايل لساعات، وتسرب الحمولة.