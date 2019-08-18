8 آلاف كرسي لخدمة كبار السن بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ثمانية آلاف كرسي لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موسم الحج هذا العام، ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي في قسمي الرجال والنساء. وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصم وذوي الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.



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