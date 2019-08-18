مدير تعليم تبوك يطلع على خطة توزيع الكتب المدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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زار مدير عام تعليم تبوك إبراهيم العمري اليوم مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، مطلعا على سير العمل في المستودعات، وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.
وتفقد مدير التعليم مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع، واستمع خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل.
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