500 سعودي يصنعون هدايا المدينة للحجاج والمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

يعمل 500 فرد من أبناء طيبة الطيبة في صناعة هدايا الحجاج والزائرين والمعتمرين التي يقدمها مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج بمدخل المدينة في طريق الهجرة الذي يربط بين مكة والمدينة.

وأوضح المشرف العام على المشروع فايز الأحمدي أن مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج يعد من المشاريع الفاعلة في مجال الأعمال التطوعية والاجتماعية بما يمتلكه من خبرة متميزة ومهنية رائدة في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين، مبينا أنه مشروع تطوعي متخصص في تقديم خدمات جليلة للزائرين والحجاج المعتمرين والصائمين تشمل هدايا متنوعة غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة من فاعلي الخير إلى خدمات متميزة متوجة بالتطوير والإبداع والكفاءة العالية تحت إشراف نخبة من محبي الخير احتسابا لوجه الله.

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وبين أنه يعمل بالمشروع أكثر من 500 فرد في خدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين والصائمين، وهم أبناء طيبة الطيبة ويعملون في تعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وميناء ينبع الإسلامي وساحات المسجد النبوي والمزارات ومدينة حجاج البر في خيبر ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع وخيمة الضيافة على طريق الهجرة.

وأشار إلى أن المشروع مع بدء توافد الحجاج إلى المدينة المنورة واصل توزيع هدية ضيوف الرحمن، فحشد المشروع طاقاته البشرية والمادية بتجهيز الإمكانات والمعدات المتخصصة لتعبئة الوجبات والهدايا وتغليفها وتوزيعها على ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة، والمغادرين منها في المواقع المعدة لذلك.

وأفاد بأن من أهم برامج المشروع هدية المعتمرين وتوزيع إفطار صائم وحقيبة إفطار صائم وهدية العيد والاستقبال والتوديع وتقديم الهدايا النوعية وسقيا الحجاج والزائرين وزيارة المرضى المنومين من الحجاج في المستشفيات.

وأبان أن ما جرى توزيعه في الموسم الأول لحج هذا العام يقارب نصف مليون وجبة، إضافة إلى أن الموسم الثاني سيوزع فيه مليونا عبوة ماء زمزم، مشيرا إلى أن ما جرى توزيعه منذ تأسيس المشروع حتى الآن وصل 40,449,819 وجبة.