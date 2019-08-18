منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج المغادرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

ودع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس، طلائع حجاج بيت الله الحرام، الدفعة الأولى من المغادرين من الجنسية العراقية، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث كان في توديعهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المشرف على أعمال الحج العميد ناصر الماضي.

وأوضحت جوازات المنطقة أنه تم تسهيل جميع إجراءات المغادرة للحجاج، وجرى توزيع الحلوى عليهم أثناء وداعهم.

وأعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة وللقياده الرشيدة على ما وجدوه من حفاوة وترحيب وعلى ما توفره الحكومة من خدمات لضيوف الرحمن، داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.