«إطعام»: لسنا جهة تشريعية ونطالب بعقوبات للهدر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

طالب الأمين العام المدير التنفيذي لبنك الطعام فيصل الشوشان بمعاقبة أحد مشاهير السوشل ميديا إثر مقطع متداول يقوم فيه بوضع كميات من السكر والشاي في أحد صهاريج توزيع المياه ببنك الطعام «جمعية إطعام».

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وقال الشوشان لـ «مكة»: نحن لسنا جهة تشريعية، ما قام به هذا الشخص مستفز وندعو الجهات الرسمية لمعاقبته، كيف يقوم بهذا السلوك ونحن على الجانب الآخر نجمع الطعام والسكر والماء لتوزيعه للمحتاجين، وهناك أناس تبحث عن هذه الكميات من الماء في فصل الصيف!

واستنكرت الجمعية عبر تغريدة بحسابها الرسمي الفعل قائلة «جمعية إطعام تستنكر وترفض السلوك العبثي الذي قام به أحد مشاهير السناب بالاستهتار بالنعمة».

وعن التحرك للموقف وعدم وجود حملات توعية قال الشوشان هذا غير صحيح لدينا حملات توعية عدة.