رئيس هيئة الأمر بالمعروف يطلق تطبيق «رئاسة الهيئة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، تطبيق «رئاسة الهيئة «على الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على آخر أخبار ونشاطات الرئاسة، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الالكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم.

وقال السند :»إن هذا التطبيق الحيوي والعملي يسهل على من يريد الاستفادة مما لدى الرئاسة من خدمات توعوية وتوجيهية وميدانية، والتواصل مع الرئاسة، مبينا أن الرئاسة في مجالات أعمالها واختصاصاتها تسعى إلى العمل وفق أكمل وجه.