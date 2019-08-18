تطبيق الكتروني لتدريب المديرين على فصل الموظفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طورت شركة «تول سبين» لتطوير برامج التدريب للشركات الكبرى باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي (في.آر) والواقع المعزز (أيه.آر) تطبيقا يتيح للمديرين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات التدريب على مواقف إبلاغ الموظفين بالاستغناء عنهم وغير ذلك من المواقف الإدارية الصعبة من الناحية الإنسانية.

ويعتمد التطبيق على استخدام شخصية افتراضية باسم «باري تومسون» وتجسد شخصية الموظف الذي سيتم إبلاغه بالاستغناء عنه أو نقله إلى عمل آخر، بما في ذلك ردود فعله المختلفة.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم «المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن «كيلي جاكسون» الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تيل سبين» القول إن «الهدف من هذا التطبيق هو توفير مساحة آمنة للموظفين من أجل التدريب على مواجهة المواقف الشخصية الصعبة في العمل، مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير شخصيات واقعية عاطفيا لمحاكاة الموظفين الحقيقيين والتعامل معهم».

يذكر أن شركة «تيل سبين» التي تملك مقرين في ساوثرن كاليفورنيا بالولايات المتحدة وهولندا، طورت شخصية «باري» باستخدام تقنيات التعرف على الأصوات والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية ونظام التعلم الإداري المؤسسي والتكامل.