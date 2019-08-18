إجلاء 2000 شخص في حريق غابات كناريا الإسبانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسببت حرائق الغابات في جزيرة جران كناريا الإسبانية بإجلاء نحو 2000 شخص من منازلهم، الشهيرة بقضاء السياح العطلات فيها.

وقال مستشار الأمن في حكومة جران كاناريا، خوليو بيريز، في بيان إن الحريق الذي نشب في الجزء الشمالي الأوسط من الجزيرة انتشر بسرعة في أكثر من 400 هكتار.

وأضاف «(نتوقع) ليلة معقدة حيث يتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح قوية». وبدأ الحريق في بلدة باليسكو وقرية تيخيدا القريبة التي تأثرت أيضا بنيران حريق منذ أسبوع، كما جرى إخلاء مناطق أخرى عدة في المنطقة.