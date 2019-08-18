10,000 مدرب مستهدف للتطوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تستهدف اللجنة الفنية بالاتحاد السعودية لكرة القدم، تهيئة نحو 10,000 مدرب للحصول على دورات تدريبية مختلفة خلال الموسم الحالي. وأعلنت اللجنة الفنية أمس، الحزمة الأولى من الدورات التدريبية للحصول على الرخص الآسيوية والسعودية لجميع التخصصات، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي ضمن البرنامج التطويري للمدربين الوطنيين، والذي يمتد حتى 2022 ويستهدف نحو 10,000 مدرب. الدورات المتاحة الآسيوية A

الآسيوية B

(Pro) الآسيوية

السعودية C

السعودية D

حراس المرمى الآسيوية مستوى أول وثاني وثالث

اللياقة البدنية الآسيوية مستوى A1 وA2 وB1 وB2

كرة قدم الصالات الآسيوية مستوى أول وثاني وثالث



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