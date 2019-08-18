جذابة وشقراء تشعلان تنشيطية مهرجان ولي العهد للهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت «الحقايق» منافساتها وتألقها لليوم الثاني على التوالي ضمن الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، حيث شهدت الأشواط التي أقيمت صباح أمس بميدان محافظة الطائف للهجن لسن الحقائق مسافة 3 كم مشاركة واسعة لملاك الهجن في السعودية ودول الخليج.

وانتزعت «الجذابة» لسعيد آل زايد أول أشواط البكار للفترة الصباحية بتوقيت زمني قدرة 4:39:85 دقايق، وفي المركز الثاني لشوط القعدان أنهى الوسام مراحل الشوط بأفضل توقيت زمني قدره 4:35:29 دقايق، وفي الشوط الثالث حلت «شقراء» لرياض السعدون في المركز الأول.

المركز الأول في باقي الأشواط