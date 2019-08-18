صنداي تايمز: بريطانيا ستواجه نقصا في الغذاء بعد الخروج الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» في عددها الصادر أمس، نقلا عن وثائق حكومية مسربة أن المملكة المتحدة ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء، بالإضافة إلى فقدان الوظائف وتعطل في موانئها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وحذر الملف الذي يطلق عليه اسم «العملية يلوهامر»، الذي أعده مكتب مجلس الوزراء، من احتمالية انخفاض إمدادات الطعام الطازج. وأضافت الصحيفة أن العناصر الأساسية لسلسلة الإمداد، بما في ذلك المكونات والمواد الكيميائية والتعبئة، قد تتأثر.

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وقالت الصحيفة إن الوثيقة قد تم تجميعها الشهر الحالي لتوضيح «الآثار السلبية الأكثر احتمالا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلا من أسوأ السيناريوهات».

وأضافت الوثيقة أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يؤدي أيضا إلى عودة الحدود الفعلية في أيرلندا، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب احتجاجات وإغلاق طرق.

وذكرت الوثيقة أن الرسوم الجمركية لاستيراد البنزين ستؤدي إلى إغلاق مصفاتي نفط وخسارة ألفي وظيفة وإضرابات وتعطيلات.