مقتل وإصابة 29 من طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل وأصيب 29 مسلحا من حركة طالبان من بينهم اثنان من الأجانب في مداهمات نفذتها قوات الأمن بإقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن القوات الخاصة وأفراد أمن آخرين من المؤسسات الأخرى نفذوا مداهمات بمنطقتي باشتون كوت وشيرجين تاجا بإقليم فارياب.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت 17 مسلحا من طالبان، من بينهم مسلحان من أوزبكستان، وذكر أن قوات الأمن أصابت أيضا 12 مسلحا من طالبان خلال العمليات، وتابع: تم تدمير أسلحة وذخائر ومتفجرات تابعة للمسلحين.