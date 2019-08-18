المعارضة السورية تستعيد بلدة في ريف إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت فصائل المعارضة السورية السيطرة على بلدة استراتيجية في محافظة إدلب أمس، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر إن فصائل المعارضة استعادت السيطرة على بلدة كفريدون قرب خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بعد قتل وجرح العشرات من القوات الحكومية والروسية الخاصة، بينهم اللواء حسن محمد برهوم الذي أصيب خلال المعارك.

وأضاف القائد «قتل أكثر من 13 عنصرا من القوات الحكومية في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري يتبع لهيئة تحرير الشام، على جبهة كفريدون بمحيط تل النار».