، رسميًّا: نقل الدوري السعودي بالمجان.. واستمرار الحكام الأجانب وتقنية  var ،

- 1/2
- 2/2
شهدت محافظة جدة اليوم حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في كلمته استمرار إطلاق اسم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الدوري السعودي للمحترفين هذا العام عرفانًا بدعم سموه للأندية البالغ 1.6 مليار، وحرصه على النهوض بقيمة الأندية السعودية الإدارية والفنية بشكل خاص.
وتم خلال حفل التدشين إعلان استمرار الحكام الأجانب في الدوري السعودي لهذا العام، إضافة إلى تطوير تقنية الفار، وذلك بزيادة عدد الكاميرات من ٨ إلى ١٢ كاميرا.
وأُعلن أيضًا نقل مباريات الدوري السعودي مجانًا عبر قنوات ksa sports ، إضافة إلى تطوير خدمات النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة عدد الكاميرات، وتقنية جديدة لتتبُّع اللاعبين، وإحصائيات المباريات، ومنصة إلكترونية للمشاهدة.
وتم إطلاق منصة موحدة للجمهور الرياضي لتسهيل الحصول على التذاكر إلكترونيًّا، تتيح للأندية البيع من خلالها، وإطلاق منصة GSA.Live لأول مرة للاستمتاع بمشاهدة وتحليل الدوري السعودي للمحترفين.
بعد ذلك تم دخول الفِرق المشاركة في الدوري بالزي الرسمي لكل نادٍ، بحضور خمسة لاعبين ومدرب الفريق.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 10:04 PM
إطلاق منصة موحدة لبيع التذاكر.. وتطوير الملاعبرسميًّا: نقل الدوري السعودي بالمجان.. واستمرار الحكام الأجانب وتقنية var
شهدت محافظة جدة اليوم حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2019-2020، الذي أُقيم تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ورئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر، وجميع رؤساء أندية دوري المحترفين، إضافة إلى نخبة من نجوم الدوري، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في كلمته استمرار إطلاق اسم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على الدوري السعودي للمحترفين هذا العام عرفانًا بدعم سموه للأندية البالغ 1.6 مليار، وحرصه على النهوض بقيمة الأندية السعودية الإدارية والفنية بشكل خاص.
وتم خلال حفل التدشين إعلان استمرار الحكام الأجانب في الدوري السعودي لهذا العام، إضافة إلى تطوير تقنية الفار، وذلك بزيادة عدد الكاميرات من ٨ إلى ١٢ كاميرا.
وأُعلن أيضًا نقل مباريات الدوري السعودي مجانًا عبر قنوات ksa sports ، إضافة إلى تطوير خدمات النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة عدد الكاميرات، وتقنية جديدة لتتبُّع اللاعبين، وإحصائيات المباريات، ومنصة إلكترونية للمشاهدة.
وتم إطلاق منصة موحدة للجمهور الرياضي لتسهيل الحصول على التذاكر إلكترونيًّا، تتيح للأندية البيع من خلالها، وإطلاق منصة GSA.Live لأول مرة للاستمتاع بمشاهدة وتحليل الدوري السعودي للمحترفين.
بعد ذلك تم دخول الفِرق المشاركة في الدوري بالزي الرسمي لكل نادٍ، بحضور خمسة لاعبين ومدرب الفريق.
، رسميًّا: نقل الدوري السعودي بالمجان.. واستمرار الحكام الأجانب وتقنية var ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا: نقل الدوري السعودي بالمجان.. واستمرار الحكام الأجانب وتقنية var لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.