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أعلن تطبيق "سويفت" اليوم الأحد وصول عدد طلباته إلى ٣.٢ مليون طلب، بنسبة نمو مرتفعة خلال الأشهر الستة الماضية؛ وذلك بسبب رضا العملاء عن مستوى الأداء، وسرعة التوصيل.
ويعمل تطبيق "سويفت" على نموذج مختلف عن بقية التطبيقات العاملة في السوق؛ إذ ينتهج استراتيجية الجيل الثاني من تطبيقات توصيل الطلبات (Gen2 app) التي تجمع بين التوصيل من متاجر محددة، والاختيار من الخريطة لأي مكان ليتم التوصيل منه.
ويتوقع مسؤولون في "سويفت" أن تصل الطلبات إلى ضعف هذا الرقم خلال الأشهر المقبلة معتمدين على توافُر عروض قيمة، وكذلك ارتفاع مستوى رضا العملاء عن الخدمة والجودة وسرعة التوصيل.
"سويفت" يتخطى حاجز ثلاثة ملايين طلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-18
أعلن تطبيق "سويفت" اليوم الأحد وصول عدد طلباته إلى ٣.٢ مليون طلب، بنسبة نمو مرتفعة خلال الأشهر الستة الماضية؛ وذلك بسبب رضا العملاء عن مستوى الأداء، وسرعة التوصيل.
ويعمل تطبيق "سويفت" على نموذج مختلف عن بقية التطبيقات العاملة في السوق؛ إذ ينتهج استراتيجية الجيل الثاني من تطبيقات توصيل الطلبات (Gen2 app) التي تجمع بين التوصيل من متاجر محددة، والاختيار من الخريطة لأي مكان ليتم التوصيل منه.
ويتوقع مسؤولون في "سويفت" أن تصل الطلبات إلى ضعف هذا الرقم خلال الأشهر المقبلة معتمدين على توافُر عروض قيمة، وكذلك ارتفاع مستوى رضا العملاء عن الخدمة والجودة وسرعة التوصيل.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
09:31 PM
توقعات بمضاعفة مستخدميه خلال الأشهر المقبلة
أعلن تطبيق "سويفت" اليوم الأحد وصول عدد طلباته إلى ٣.٢ مليون طلب، بنسبة نمو مرتفعة خلال الأشهر الستة الماضية؛ وذلك بسبب رضا العملاء عن مستوى الأداء، وسرعة التوصيل.
ويعمل تطبيق "سويفت" على نموذج مختلف عن بقية التطبيقات العاملة في السوق؛ إذ ينتهج استراتيجية الجيل الثاني من تطبيقات توصيل الطلبات (Gen2 app) التي تجمع بين التوصيل من متاجر محددة، والاختيار من الخريطة لأي مكان ليتم التوصيل منه.
ويتوقع مسؤولون في "سويفت" أن تصل الطلبات إلى ضعف هذا الرقم خلال الأشهر المقبلة معتمدين على توافُر عروض قيمة، وكذلك ارتفاع مستوى رضا العملاء عن الخدمة والجودة وسرعة التوصيل.
، "سويفت" يتخطى حاجز ثلاثة ملايين طلب ،
المصدر : الخليج 365
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