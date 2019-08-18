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تسببت عاصفة رملية؛ مساء اليوم، في سقوط عدة أعمدة كهرباء جنوبي الليث، وتضرر عددٍ من القرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وفي التفاصيل؛ تعرض 12 عامود كهرباء إلى السقوط بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحت جنوبي الليث؛ بالتحديد قبيل قرية الوسقة من جهة الشمال، والواقعة محاذاة طريق الساحل الدولي، جدة - جازان.
وتسبب سقوط الأعمدة في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى؛ الوسقة والشاقة والحساني، فضلاً عن انقطاع التيار عن عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي.
وبحسب المعلومات، فإن الأعمدة وعددها 12 عامودًا لا تزال أرضًا، ما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي، وتعرض عدة قرى إلى ظلام دامس، وسط محاولات من شركة الكهرباء لإصلاح الخلل، الذي لا يزال قائمًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 09:27 PM
عددٌ من القرى تضررت بسببها وتعيش في حالة من الظلام الحالكعاصفة رملية تجتاح جنوب الليث مساء اليوم .. وهذه خسائرها
تسببت عاصفة رملية؛ مساء اليوم، في سقوط عدة أعمدة كهرباء جنوبي الليث، وتضرر عددٍ من القرى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وفي التفاصيل؛ تعرض 12 عامود كهرباء إلى السقوط بسبب العاصفة الرملية التي اجتاحت جنوبي الليث؛ بالتحديد قبيل قرية الوسقة من جهة الشمال، والواقعة محاذاة طريق الساحل الدولي، جدة - جازان.
وتسبب سقوط الأعمدة في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى؛ الوسقة والشاقة والحساني، فضلاً عن انقطاع التيار عن عددٍ من محطات الوقود الواقعة على طريق الساحل الدولي.
وبحسب المعلومات، فإن الأعمدة وعددها 12 عامودًا لا تزال أرضًا، ما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي، وتعرض عدة قرى إلى ظلام دامس، وسط محاولات من شركة الكهرباء لإصلاح الخلل، الذي لا يزال قائمًا حتى مثول هذا الخبر للنشر.
، عاصفة رملية تجتاح جنوب الليث مساء اليوم .. وهذه خسائرها ،
المصدر : الخليج 365
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