محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي للمحترفين كنسخة استثنائية أخرى بعد النسخة الماضية. وقال في كلمته بحفل تدشين الدوري: "عرفاناً وتقديراً لجهود ولي العهد في دعم قطاع الرياضة والرياضيين يسرني استمرار إطلاق مسمى مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الحالية". 18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 09:32 PM Advertisements الفيصل يعلن استمرار مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي الفيصل يعلن استمرار مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي للمحترفين كنسخة استثنائية أخرى بعد النسخة الماضية. وقال في كلمته بحفل تدشين الدوري: "عرفاناً وتقديراً لجهود ولي العهد في دعم قطاع الرياضة والرياضيين يسرني استمرار إطلاق مسمى مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الحالية". الكلمات المفتاحية ، الفيصل يعلن استمرار مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي ،

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