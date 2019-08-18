محمد بن مسعود - الدمام - دشنت فرق الفيحاء والوحدة والاتفاق والأهلي والشباب أطقمها للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق بالدوري السعودي للمحترفين الخميس المقبل. وكشفت إدارة نادي الفيحاء عن أطقم الفريق وجاء الطقم الرئيس باللون البرتقالي والأزرق فيما جاء الطقم الثاني باللون الكحلي الكامل والمطعم بالبرتقالي بينما جاء الطقم الثالث باللون السماوي، كما جاء طقم حارس المرمى بثلاثة ألوان، الرمادي الغامق المطعم بالأسود والأخضر والأحمر. أما الاتفاق فظهر بالألوان ذاتها وهي الأحمر والأخضر والأبيض وكتب :"طقم جديد .. وتحدٍ جديد". ‏فيما زين الوحدة قميصه بكأس الملك الذي حققه عام ١٣٧٧ هجري. فيما ظهر قميصا الأهلي والشباب باللون الأبيض ذاته مع استخدام الأخضر للأهلي والأسود للشباب. Advertisements 18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 09:30 PM خمسة فرق تدشن أطقمها الجديدة .. وكأس الملك يزين قميص الوحدة خمسة فرق تدشن أطقمها الجديدة .. وكأس الملك يزين قميص الوحدة دشنت فرق الفيحاء والوحدة والاتفاق والأهلي والشباب أطقمها للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق بالدوري السعودي للمحترفين الخميس المقبل. وكشفت إدارة نادي الفيحاء عن أطقم الفريق وجاء الطقم الرئيس باللون البرتقالي والأزرق فيما جاء الطقم الثاني باللون الكحلي الكامل والمطعم بالبرتقالي بينما جاء الطقم الثالث باللون السماوي، كما جاء طقم حارس المرمى بثلاثة ألوان، الرمادي الغامق المطعم بالأسود والأخضر والأحمر. أما الاتفاق فظهر بالألوان ذاتها وهي الأحمر والأخضر والأبيض وكتب :"طقم جديد .. وتحدٍ جديد". ‏فيما زين الوحدة قميصه بكأس الملك الذي حققه عام ١٣٧٧ هجري. فيما ظهر قميصا الأهلي والشباب باللون الأبيض ذاته مع استخدام الأخضر للأهلي والأسود للشباب. الكلمات المفتاحية ، خمسة فرق تدشن أطقمها الجديدة .. وكأس الملك يزين قميص الوحدة ،

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