دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإمارات: أمننا وأمن الإمارات: أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزّأ.. وأيّ خطر يواجه المملكة نعتبره تهديداً لاستقرارنا

دانت دولة الإمارات، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية السعودية عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار «درون» مفخخة.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطراً جسيماً على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأكدت الخارجية الإماراتية، أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.