حج/ ضيوف خادم الحرمين الشريفين يودعون المدينة المنورة بالدموع



المدينة المنورة ١٧ ذو الحجة 1440 هـ الموافق ١٨ أغسطس 2019 م واس

ودع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج بعد أدائهم فريضة الحج المدينة المنورة بدموع تشارك فيها الحزن والفرح، فرحاً للقاء الأهل والأحبة بعد رحلة الحج وحزناً على فراق المدينة المنورة والأماكن المقدسة ، مقدرين الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج ومثمنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الحاج نور الدين محمد الطويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي في فرنسا لوكالة الأنباء

وشاطره الرأي الدكتور محمد عوض وزير الصحة والإسكان في مصر سابقا وقال : قلوبنا تنفطر في هذه اللحظة لفراق الحرمين الشريفين، وشكرنا وامتناننا لا يكفي لما قدمته لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لأداء فريضة الحج، فللجميع وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير والعرفان.

وأضافت الحاجة مان ماي من كمبوديا : على الرغم من فرحتنا للقاء أهلنا وذوينا وعودتنا إلا أنه في القلب غصة لفراق المدينة المنورة والأماكن المقدسة ، سائلة الله أن يحفظ القيادة الرشيدة على ما قدموه ويقدمونه للعالم الإسلامي، وأن يديم الأمن والأمان لهذا البلد المبارك.

//انتهى//

20:35ت م

0208



المدينة المنورة ١٧ ذو الحجة 1440 هـ الموافق ١٨ أغسطس 2019 م واسودع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج بعد أدائهم فريضة الحج المدينة المنورة بدموع تشارك فيها الحزن والفرح، فرحاً للقاء الأهل والأحبة بعد رحلة الحج وحزناً على فراق المدينة المنورة والأماكن المقدسة ، مقدرين الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج ومثمنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وقال الحاج نور الدين محمد الطويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي في فرنسا لوكالة الأنباء السعودية : دموعنا في هذه اللحظات مفرحة مبكية لوداع الحرمين الشريفين بعد قضاء أجواء إيمانية في المدينتين المقدستين والمشاعر مع المسلمين من جميع أنحاء العالم ، مشيرًا إلى أن الفضل يعود لله ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتهيئة هذه الخدمات التي تساعد كل حاج وزائر لأداء نسكه بكل يسر وسهولة .وشاطره الرأي الدكتور محمد عوض وزير الصحة والإسكان في مصر سابقا وقال : قلوبنا تنفطر في هذه اللحظة لفراق الحرمين الشريفين، وشكرنا وامتناننا لا يكفي لما قدمته لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لأداء فريضة الحج، فللجميع وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير والعرفان.وأضافت الحاجة مان ماي من كمبوديا : على الرغم من فرحتنا للقاء أهلنا وذوينا وعودتنا إلا أنه في القلب غصة لفراق المدينة المنورة والأماكن المقدسة ، سائلة الله أن يحفظ القيادة الرشيدة على ما قدموه ويقدمونه للعالم الإسلامي، وأن يديم الأمن والأمان لهذا البلد المبارك.//انتهى//20:35ت م0208

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج/ ضيوف خادم الحرمين الشريفين يودعون المدينة المنورة بالدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.