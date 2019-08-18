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أمطار وغبار مع ضباب غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة، تمتد حتى منطقة نجران، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
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