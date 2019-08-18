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2019-08-18 القبض على باكستاني بدت عليه تصرفات غريبة أثناء قيادة حافلة ركاب بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم (باكستاني الجنسية) كان يقود حافلة داخل العاصمة المقدسة بشكل غير نظامي وتبدو عليه تصرفات غير طبيعية. وأفادت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.









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