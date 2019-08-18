الان تتابع رؤساء مكاتب الحجاج العرب: نجاح مبهر للحج يشهد له القاصي والداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

رفع وزراء ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ماوجده حجاجهم من خدمات وتسهيلات حتى يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.

ولفتوا إلى أن جودة الخدمات مع كفاءة المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحسن التعامل في كل الجهات العاملة بالحج ألقت بظلالها على موسم كان واحدا من أفضل وأنجح مواسم الحج على الإطلاق.

وأشادوا في خطابات تلقتها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بمستوى الخدمات التي تقدمها لحجاجهم منذ وصولهم للمنافذ مرورا بادائهم المناسك وإنتهاءا بمغادرتهم بعد أن من الله عليهم بأداء الحج.

نجاح مبهر

ويؤكد معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي فهد علي الشعلة على أن نجاح موسم حج هذا العام إنما يعود بعد فضل الله عزوجل وتوفيقه إلى ماتوليه القيادة الرشيدة في بلاد الحرمين الشريفين من رؤى سديدة وإهتمامات عديدة بضيوف الرحمن .

واستشهد باستمرار تنفيذ المشروعات المهمة سواء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، والخدمات التي قامت المملكة حفظها الله بتوفيرها سعيا لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصا على راحتهم وسلامته، بجانب تقديم كل التسهيلات المعينة على أداء المناسك بكل سهولة ويسر من خلال منظومة عمل متميزة تشارك فيها جميع الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم الحج في المملكة ، والتي قامت كل منها بجهود عظيمة كللت بفضل الله بهذا النجاح الذي يشهد ه القاصي والداني.

وخص وزير الشؤون الإسلامية الكويتي مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية من خلال التعاون المثمر مع مكتب شؤون الحجاج لجميع الدول، وتوفير كافة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات تسهيلا على ضيوف الرحمن في أداء مناسك الحج.

خدمات إضافية

من جهته أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج عمان سلطان بن سعيد الهنائي بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العمانيين .

وأشار في خطاب شكر تلقته المؤسسة بأن جميع الخدمات المقدمة للحجاج العمانيين سواء في مكة المكرمة أو في المخيمات بالمشاعر المقدسة كانت في مستوى التطلعات ، حيث أبدى جميع حجاج السلطنة رضاهم عنها، داعين الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وكل القائمين على الحج.

Advertisements

وأثنوا على جودة الخدمات الإضافية التي قدمتها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في مشعري منى وعرفات ، مشيرا إلى أن المؤسسة التزمت بكل ماتعهدت به من خدمة ساهمت في أداء الحاج العماني نسكه بشكل مريح.

شكر وتقدير

ورفع رئيس مكتب شؤون حجاج سوريا سامر بيرقدار شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ماوجده الحاج السوري من ترحاب وحسن ضيافة وخدمات جيدة كانت له خير معين في أداء النسك.

وقدموا شكرهم لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية على مستوى الخدمات والحرص على المتابعة والزيارات اليومية لتنفيذها ، ومعالجة كل المشاكل التي ظهرت في وقتها وتقديم أرقي وأجود الخدمات الممكنة.

وشددوا على أن هذا الاهتمام والمتابعة أثمر بتنفيذ كامل الخدمات المتفق عليها على أتم وجه دون أي ملاحظات تذكر ، وانعكس إيجابيا بتحقيق الراحة والرضا للحجاج كافة في هذا الموسم الناجح.

موسم متميز

وهنأ رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية أحمد القسطاس على نجاح موسم الحج ، حيث وصفه بالموسم المتميز.

ولاحظ القسطاس مدى إرتفاع الخدمة من عام لآخر بفضل الخطط السليمة والمشاريع العملاقة التي عملت عليها الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الامير محمد بن سلمان ، حيث كانت ثمرة هذا الجهد المخلص والعمل الدؤوب نجاح مبهر لموسم الحج.

وتقدم رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب بشكره وإمتنانه على الجهود التي بذلها جميع العاملين في خدمة الحجاج خصوصا القائمين على خدمة الحجاج المغاربة من مطوفين في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ، بما في ذلك عملية النقل والتصعيد ، وتفاعلهم الإيجابي مع كل الملاحظات وسرعة تلافيها وهو ما أدى إلى سلاسة رحلة الحاج في المشاعر المقدسة.

وختم القسطاس خطابه بالدعاء لكل القائمين على الحج على مابذلوه من مجهودات جبارة لتيسير أداء النسك على حجاج بيت الله الحرام.