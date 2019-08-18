الان تتابع وزير التعليم: جميع مقترحات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة محل اهتمام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن جميع الرؤى والمقترحات والملاحظات التي تلقّتها الوزارة من جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بشأن مواد لائحة الوظائف التعليمية، وسلّم الرواتب الجديد ستكون محل اهتمام اللجانِ المكوّنة؛ لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها مرحلة التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء.
وأضاف : “أشكر المسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم وقادة المدارس على جهودهم الكبيرة استعداداً للعام الدراسي الجديد، وتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة لبداية جادة تليق بمعلمينا ومعلماتنا وطلابنا وطالباتنا.
وعن مدارس الطفولة المبكرة، قال: ” ستفتح آفاقاً تربوية جديدة، وترفع نسبة الالتحاق في رياض الأطفال من 17% في الوقت الحالي إلى 95% في عام 2030، بما يؤثر إيجاباً في تحسين نواتج التعلم ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا في هذه المرحلة”.
وقال: “أرفع أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1440، وأشكر مديري الجامعات وقادة القطاعات التعليمية على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن”.
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