رابط التسجيل في موقع نظام نور النظام الإلكتروني و بدء التسجيل1441هــ

نقدم لكم من خلال موقع نجوم المصرية، النظام الإلكتروني وبدء التسجيل في نظام نور لمرحلة رياض الاطفال، ويعد نظام نور من اهم الأنظمة التعليمية الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي، وهو من اهم الأنظمة والبرامج الهامة و المميزة في المملكة العربية السعودية، و قعد تطورة كثيراً في ظل السنوات الماضية، نظام نور الإلكتروني يوجد به عدت مميزات و خصائص، فهو يوفر مميزات و سهولة في العمل لدي المستخدمين، وهم أولياء الامور و الطلبة و المعلمين و المدراء، و يعد نظام نور من الانظمة الاكثر انتشاراً في الم}سسات التعليمة والمدراس، ومن اهم المميزات يعطي تغطية شاملة عن المؤسسة التعليمة و الاماكن التعلمية والدروس الخاصة في كل مؤسسة تعليمة و بيانات كل من الطلاب و المعلمين، ومن اهم المزايا يستطيع كل طالب التسجل في النظام والاستفسار عن اي معلومة، و يوفر نظام نور البيانات والتقارير الخاصة بكل المعلومات التعليمة و الخاصة بالمدرسة من جيمع النواحي بواسطة قاعدة بيانات المعلومات الخاصة بها .

و يهدف العاملين على نظام نور تحقيق الأهداف المطلوبة ومنها التعليم عن بعد و التعليم الإلكتروني و تحقيق افضل نتيجة تربوية و تعليمة مع الطلاب في جميع المراحل التعليمة، و من مزايا نظام نور الإلكتروني أنه يوفر لكل مدرسة برمجة خاصة بها، ويهدف الي التسهيل الي التواصل والتعامل مع الطلاب و أولياء الأمور، وأيضاً وقت إعلان النتائج وهذا البرنامج هو نور اس ام اس (SMS) و هو يعمل علي نظام ويندوز xp و 7 و فيستا.

من اهم مزايا برنامج نور لتعليم الإلكتروني

كما ذكرنا سابقاً انه يعمل علي نظام واليندوز XP و 7 و فيستا و هم من أحدث انظمة التشغيل، وايضاً يوفير الوفت والجهد وسهولة في التعامل والتعليم، و يسهل طريفة التعامل مع النظام، و يمتاز بإستخدام قاعدة بيانات (DataBase) قوية يسهل الوصل الي البيانات والتعامل معها و التعديل والنسخ والحذف والاضافة عليها، ومن اهم المزايا الحديثة انه يواكب عملية التطور المستمرة .

خطوات التسجيل بنظام نور الإلكتروني لأولياء الامور فقط