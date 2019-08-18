شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وافد ظهر في مقطع فيديو بتصرفات غير طبيعية خلال قيادته حافلة في مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر . أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر . وأبان الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف السائق واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.



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