معرض " معالم من رحلة الحج " يعرض صورًا فضائية لمشروعات المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين المنفذة منذ 13 عامًا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا بالأقمار الصناعية لمشروعات المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين التي بدأ تنفيذها منذ 13 عامًا في معرض "معالم من رحلة الحج " الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة خلال الفترة من 16 - 29 ذي الحجة 1440ه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

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وبينت الصور الفضائية التي التقطها مركز الاستشعار عن بعد في المدينة وعرضت عبر شاشة تلفزيونية في جناح المعرض حجم المشروعات التي نفذتها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة منذ عام 2006م والمراحل التطويرية التي مرت بها حتى عام 2018م، بالإضافة إلى صور مشروعات الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي نفذت منذ عام 2011 ولا تزال تنفذ حتى هذا العام 2019م، موضحة مدى الاهتمام والرعاية التي تجدها الأراضي المقدسة والحرمين الشريفين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وتأتي مشاركة المدينة في هذا المعرض بهدف إطلاع الحجاج المغادرين من صالة الحجاح في جدة على صور متنوعة من معالم الحج القديمة والحديثة والمستقبلية عبر استعراض شامل لمراحل التطوير التي شهدتها المشاعر المقدسة، وجعلها آخر ذكريات رحلة حجهم هذا العام.

وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة، الهيئة العامة للطيران المدني ودارة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".