طريق مباشر من مطار جدة لنقل الحجاج والمعتمرين إلى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تتجه الجهات المعنية بخدمة الحجاج إلى استخدام طريق جدة - مكة المكرمة المباشر الجاري تنفيذه، كطريق بديل ورئيس للحجاج والمعتمرين القادمين من مطار الملك عبدالعزيز، في حالة الانتهاء منه.

وحسبما علمته «مكة» فإن تحويل مسار حافلات ضيوف الرحمن إلى طريق مكة - جدة المباشر جاء بموجب دراسات مبنية على أسس علمية اشتركت فيها جهات معنية بخدمة الحجاج والمعتمرين.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة وجهت حافلات نقل الحجاج خلال موسم الحج الماضي إلى طريق بريمان، وصولا إلى نقطة تفتيش حجز النوارية، بدلا من مسارها القديم عبر طريق مكة - جدة السريع وصولا إلى نقطة الشميسي.

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طريق جدة - مكة المباشر

الطول: 72كلم

من جسر المطار بجدة حتى الطريق الدائري الرابع في العاصمة المقدسة

الزمن: 35دقيقة

المسارات: 4 في كل اتجاه