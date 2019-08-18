محمد بن مسعود - الدمام - 326 عملية أجريت لضيوف الرحمن خلال موسم الحج تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، في كل المدن الطبية، والمستشفيات في مناطق الحج. وأفادت الوزارة عبر "إنفوغرافيك" إحصائي، بأن مركز الكلى في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أجرى عمليات الغسيل الكلوي لنحو ١٥٩١ حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات. وحول إحصائيات مراجعي المرضى الحجاج لمستشفى النور التخصصي من بداية موسم الحج وحتى نهاية يوم الخامس عشر من ذي الحجة، زار قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من ١٥٤٨٠ حاجاً وحاجة، فيما أجرى المستشفى ٣٢٦ عملية للحجاج. 18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 08:36 PM Advertisements 326 عملية أجريت لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 15 ألف حاج تلقوا العلاج في مستشفى النور التخصصي 15 ألف حاج تلقوا العلاج في مستشفى النور التخصصي تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام، في كل المدن الطبية، والمستشفيات في مناطق الحج. وأفادت الوزارة عبر "إنفوغرافيك" إحصائي، بأن مركز الكلى في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أجرى عمليات الغسيل الكلوي لنحو ١٥٩١ حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات. وحول إحصائيات مراجعي المرضى الحجاج لمستشفى النور التخصصي من بداية موسم الحج وحتى نهاية يوم الخامس عشر من ذي الحجة، زار قسم الطوارئ بالمستشفى أكثر من ١٥٤٨٠ حاجاً وحاجة، فيما أجرى المستشفى ٣٢٦ عملية للحجاج. الكلمات المفتاحية ، 15 ألف حاج تلقوا العلاج في مستشفى النور التخصصي ،

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